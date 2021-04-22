Son dakika haberleri! Hatay'da dilenci operasyonu

Son dakika haberler... Hatay'da dilenci operasyonu Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, çevre illerden gelerek dilencilik yapan 20 kişiyi yakalayarak il dışına gönderdi.

Hatay'da dilenci operasyonu HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, çevre illerden gelerek dilencilik yapan 20 kişiyi yakalayarak il dışına gönderdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 1 haftadır şehirde bulunan 20 dilencinin, Zabıta Daire Başkanlığı binasına götürülerek haklarında işlem yapıldığı ve haksız kazançla elde ettikleri paralara tutanakla el konulduğu belirtildi.

Son Dakika

Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı

Kerem Aktürkoğlu, "Alo ben Emre ağabeyin" çağrısını önemsemeyip, Fatih Terim için Galatasaray'a imza attı

Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum

İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler

Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü

Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş