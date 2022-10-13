Evinde uyuşturucu ve silah bulunan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Evinde uyuşturucu ve silah bulunan zanlı gözaltına alındı

13.10.2022 10:24

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde esrar, kenevir tohumu, tüfek ve fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde esrar, kenevir tohumu, tüfek ve fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kuzuculu Mahallesi'nde M.Y'nin evine operasyon düzenledi.

Ekipler, narkotik dedektör köpekleri "Kobra" ve "Volta"nın desteğiyle ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramalarda, 2 kilo 450 gram esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 26 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Kenevir, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinde uyuşturucu ve silah bulunan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Evinde uyuşturucu ve silah bulunan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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