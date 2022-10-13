Ekipler, narkotik dedektör köpekleri "Kobra" ve "Volta"nın desteğiyle ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Kaynak: AA

Kenevir, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Evinde uyuşturucu ve silah bulunan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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