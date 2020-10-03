Son dakika! Hatay'da hastaneye gitmek istemeyen kişi eşi ve çocuklarını rehin aldı - Son Dakika

HATAY'ın Antakya ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayhan H. (35), kendisini hastaneye götürmek isteyen ailesini rehin aldı. Bölgeye gelen polis ekiplerinin Ayhan H.'yi ikna çalışmaları olumsuz yanıt verince, özel harekat polisleri sevk edildi. Ayhan H. etkisiz hale getirildi.

Antakya'ya bağlı Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayhan H.'yi ailesi hastaneye götürmek istedi. Buna karşı çıkan Ayhan H., eşi ve çocuklarının evden çıkmasına izin vermedi. Ayhan H.'nin ailesini rehin aldığını far keden yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince Ayhan H.'yi ikna etmek için çalışma başlatıldı. Ayhan H. ikna çabalarına olumsuz yanıt verince, bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polisleri, itfaiye merdiveniyle evin balkonuna çıktı. Tüm çabalara rağmen ikna edilemeyen Ayhan H.'nin yaralanarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ayhan H., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı

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