Son dakika... Hatay'da kaçak cep telefonu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika... Hatay'da kaçak cep telefonu operasyonu

15.04.2022 08:37

Son dakika haberler... Hatay'da kaçak cep telefonu operasyonu Kırıkhan'da bir iş yerinde 61 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı Operasyon sırasında çıkan arbede sırasında bir jandarma astsubay fenalaşarak Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonda...

Hatay'da kaçak cep telefonu operasyonu

Kırıkhan'da bir iş yerinde 61 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

Operasyon sırasında çıkan arbede sırasında bir jandarma astsubay fenalaşarak Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonda bir iş yerinde 61 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Çıkan arbedede fenalaşan bir jandarma astsubay hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışma sonrası Kurtuluş Mahallesi, General Şükrü Kanadlı Caddesindeki bir iş yerinde kaçak cep telefonu satıldığı bilgi üzerine harekete geçti. İş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri ile iş yeri sahipleri arasında arbede çıktı. Arbede sırasında bir jandarma astsubay fenalaşarak Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İş yerinde yapılan aramada 61 adet IMEI kaydı bulunmayan cep telefonu ve çok sayıda kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.

Olayla ilgili biri kadın M.P, Ö.S, H.İ.P, M.S.S ve S.S. adlı 5 kişi göz altına alındı.

Son dakika... Hatay'da kaçak cep telefonu operasyonu
Son dakika... Hatay'da kaçak cep telefonu operasyonu
Son dakika... Hatay'da kaçak cep telefonu operasyonu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Hatay'da kaçak cep telefonu operasyonu - Son Dakika


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