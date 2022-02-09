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Son dakika haberi... Hatay'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi... Hatay'da kaçakçılık operasyonu

09.02.2022 15:33
Son dakika haberi... Hatay'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika haberler: Hatay'ın merkez ilçesi Antakya ve Hassa'da kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak sigara, cep telefonu ve uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya ve Hassa'da kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak sigara, cep telefonu ve uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında jandarmanın dedektifleri (JASAT) ile Hassa ve Antakya İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışma sonucunda çeşitli markalarda 580 paket kaçak sigara, yaklaşık 290 bin TL değerinde çeşitli marka ve modelde 46 adet kaçak cep telefonu, 4 adet kamera, 1 adet tablet, 7 adet hoparlör, 29 adet kulaklık, 19 adet taşınabilir şarj aleti, 7 adet traş makinesi, 10 gram esrar, 18 gram metamfetamin ve 5 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ayrıca il genelinde icra edilen faaliyetlerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilerek yakalanan 17 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Son dakika haberi... Hatay'da kaçakçılık operasyonu

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Kaçak Sigara, Uyuşturucu, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Hatay'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika


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