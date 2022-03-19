Son dakika haberi: Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

19.03.2022 13:56
Son dakika haberi: Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Hatay'ın İskenderun, Arsuz ve Antakya ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun, Arsuz ve Antakya ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Polis ekipleri, kaçak ürünler bulundurulduğu ihbarı üzerine İskenderun, Arsuz ve Antakya ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev, iş yeri ve araçlardaki aramalarda gümrük kaçağı 3 bin 581 paket sigara ile 43 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı Hatay'da Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı Hatay'da Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı

İskenderun, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:04 Üzerine kırmızıyla çarpı attılar! Ukrayna Ordusu: Rusya'nın 5. komutanını da öldürdük
13:50 Fenerbahçe'de kalenin yeni veliahtı Atahan Arslan
13:47 Yoksa yaşıyor mu? Diyarbakırlı Faruk, Sinop'ta yaşanan selde kaybolmuştu: WhatsApp'taki hareket umutları artırdı!
13:36 Firari hükümlü türkü söyleyip sosyal medyadan paylaşınca, yakayı ele verdi! 35 yıl cezası varmış
13:34 Putin'in montunun fiyatı gündem oldu: Rusya'daki asgari ücretin 25 katı!
09:36 İyiliksever genç, soğuk havada çorap satan yaşlı kadının tüm ürünlerini satın aldı: Üşümüşsün, git bugün dinlen!
13:18 Arabeskin kraliçesi kim? Sosyal medyada oylama yapılıyor
13:14 HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen "Sessizlerin Sesi"ni ilan etti: Eski bakan Müslüm Doğan da var
13:03 Chelsea için teklif süreci sona erdi, Bayrak teklif vermedi: Yanlış anlaşılma olmuş
12:53 Tarım Kredi Kooperatifi patatesi kasada 50 kuruş fazlaya sattı, cezayı yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 14:16:07. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement