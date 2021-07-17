Son dakika haberi... Hatay'da köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Son dakika haberi... Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir otomobil sürücüsü, yola çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir otomobil sürücüsü, yola çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı. Edinilen bilgilere göre, kaza, ilçeye bağlı Deniz mahallesinde meydana geldi. A.D. yönetiminde bulunan 34 JF 2095 plakalı otomobil, seyir halinde iken yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıkıp yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - HATAY

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