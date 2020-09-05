Son dakika haberi! Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı (2) - Son Dakika

VATANDAŞLAR ARAÇLARIYLA BÖLGEYİ TERKETTİLER
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Seldiren Mahallesi'ne girişler kapatıldı. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, bazı vatandaşlar yangın bölgesinden araçlarıyla uzaklaştı. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, yangının büyüklüğü Hatay kent merkezinden de görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 14:59 - Kaynak: DHA
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