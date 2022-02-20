Son dakika haberi... Hatay'da metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 katlı metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karali Bölüğü Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta bulunan metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA
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