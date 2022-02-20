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Son dakika haberi... Hatay'da metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi... Hatay'da metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü

20.02.2022 21:45
Son dakika haberi... Hatay'da metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberler: Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 katlı metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 katlı metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karali Bölüğü Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta bulunan metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

Son dakika haberi... Hatay'da metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberi... Hatay'da metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberi... Hatay'da metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü

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Son dakika haberi... Hatay'da metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü Son dakika haberi... Hatay'da metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü Son dakika 3. sayfa: Esenler'de 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı... Kedisi 'Pıtır'ı kucağına alan sahibi gözyaşlarını tutamadı Son dakika 3. sayfa: Esenler'de 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı... Kedisi 'Pıtır'ı kucağına alan sahibi gözyaşlarını tutamadı Konya'da kömürlük yangını Konya'da kömürlük yangını

Antakya, İtfaiye, Yangın, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Hatay'da metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika


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