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HATAY'DA MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN - Son Dakika

HATAY'DA MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN

30.08.2021 17:34

Hatay'da sanayi sitesindeki bir mobilya atölyesinin çatı katında yangın çıktı.

Hatay'da sanayi sitesindeki bir mobilya atölyesinin çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Antakya Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya atölyesinin çatı katında saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binayı boşaltan işçiler, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY'DA MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN
HATAY'DA MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN
HATAY'DA MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN
HATAY'DA MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN

İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HATAY'DA MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN - Son Dakika


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