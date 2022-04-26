Son dakika haber... Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haber... Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

26.04.2022 13:12

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir iş yerinin önünden motosikletin çalınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir iş yerinin önünden motosikletin çalınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alpaslan Mahallesi'nde bir iş yerinin önünden motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı hırsızlıktan emniyette suç kaydı bulunan M.K'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, M.K'nin, iş yerinin önündeki motosikleti iterek bölgeden uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haber... Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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