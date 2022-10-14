Motosikletin çalınması güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına, yaya olarak iş yerinin önüne gelen kasklı ve maskeli bir kişinin etrafı gözetledikten sonra motosiklete binerek olay yerinden uzaklaşması yansıdı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, motosikletin kasklı ve maskeli bir kişi tarafından çalındığını belirledi.

Kaynak: AA

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