Motosikletin çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Motosikletin çalınması güvenlik kamerasında

14.10.2022 16:59

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerinin önünden motosiklet çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerinin önünden motosiklet çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki iş yerinin önüne bıraktığı motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Şakir Varlıbaş durumu polise bildirdi.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, motosikletin kasklı ve maskeli bir kişi tarafından çalındığını belirledi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerasına, yaya olarak iş yerinin önüne gelen kasklı ve maskeli bir kişinin etrafı gözetledikten sonra motosiklete binerek olay yerinden uzaklaşması yansıdı.

Varlıbaş, yaptığı açıklamada, gündüz vakti çok rahat şekilde yaşanan hırsızlığa şaşırdığını belirterek motosikletinin bulunmasını istedi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosikletin çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika

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