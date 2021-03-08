Son dakika haberi! Hatay'da öğretmenlere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında öğretmenlere aşı yapılmaya başlandı.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülke genelindeki aşı çalışmalarının kentte de devam ettiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Öğretmenlerimiz randevularını oluşturarak aşı olmaktadırlar. Okul çalışanlarımız; "AŞI", "T.C. Kimlik Numarası" ve "T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazdıktan sonra 2023'e kısa mesaj göndererek veya e-nabız uygulaması üzerinden "COVİD-19 AŞISI" kısmına tıklayarak aşı sıralarının gelip gelmediğini sorgulayıp Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu oluşturarak aşı olabilirler."

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