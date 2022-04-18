Son dakika haberi... HATAY'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika
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Son dakika haberi... HATAY'DA ORMAN YANGINI

18.04.2022 12:36

Son dakika gündem haberi: HATAY'ın Dörtyol ilçesinde ormanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde ormanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve Orman bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahaleyi sürdürüyor.

İlçeye bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden yöre halkı durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangına itfaiye ve Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim bölgesini tehdit eden alevlere, ekipler arazöz ve su tanklarıyla müdahale etti. Söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA)

Son dakika haberi... HATAY'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi... HATAY'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi... HATAY'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi... HATAY'DA ORMAN YANGINI

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İtfaiye, Dörtyol, Yangın, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... HATAY'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika


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