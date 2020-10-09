Son dakika haberi... Hatay'da orman yangını, yerleşim yerlerine sıçradı (4) - Son Dakika

HAVADAN MÜDAHALEYE ARA VERİLDİ

İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde, elektrik trafosunun patlaması sonucu meydana gelen ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına karadan müdahale devam ederken, havadan müdahaleye ise havanın kararması nedeniyle ara verildi. Söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele ekibinin yanı sıra, çevre illerden de ekipler yönlendirildi.Öte yandan Arsuz ilçesi Hacıahmetli Mahallesi'nde de küçük çaplı orman yangını çıktığı, ekiplerin burada da müdahaleye devam ettiği öğrenildi.