Hatay'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
HATAY - Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
bölgeye 2 helikopter,20 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangında ilk belirlemelere göre 3 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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