Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Çamseki Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı ile 50 orman işletme personeli sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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