Son dakika haberi! Hatay'da patlayıcı yüklü otomobilin infilak etmesiyle ilgili davanın sanıkları hakim karşısında - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2019'da patlayıcı yüklü otomobilin kasisten geçtiği sırada meydana gelen patlama ve araçtaki 3 Suriyelinin ölmesiyle ilgili 8'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya biri hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" suçlarından 26 yıla kadar, diğerleri için de "silahlı terör örgütüne silah sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Suriyeli sanıklardan 8'i, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz Suriyeli sanık ve avukatlar, duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, tercüman aracılığıyla Suriyeli 9 sanığa haklarındaki suçlamaları hatırlattı.

Sanıklardan Safvan El M, savunmasında araçtaki patlamayla ve terör örgütleriyle hiçbir bağlantısının bulunmadığını ileri sürdü.

Patlama öncesiyle ilgili ilgili bildiklerini anlatan Safvan El M, şu iddialarda bulundu:

"Patlamada araçta ölen Suriyeli İmad Chikalsouk market işletirdi. Sigara almak için gece onun marketine gittim, sonra onun evinde yemek yedik. Bu sırada patlamada ölen diğer Suriyeli Sair Elcillu yanımıza geldi. Daha sonra Sair ile aracına yakıt almaya gittik. O sırada ona bir telefon geldi, başka dilde konuştukları için anlamadım. Yolda bir yerde durdu ve neden durduğumuzu sorduğumda bana bir akrabasının kaçak yollarla Türkiye'ye geleceğini ve onu bekleyeceğini söyledi. Sonra bir araç geldi ve içinden bir genç indi, sırtında da bir çanta vardı. Çantada ne olduğunu bilmiyorum, sonra mahalleye girince ben yolda indim, onlar devam etti. Diğer gün de Sair'in ve İmad'ın patlamada öldüğünü öğrendim. Olayla hiçbir ilgim yok, suçsuzum."

Tutuklu sanıklardan Muhammed D. de patlamayla ilgisinin bulunmadığını, olayda ölen Elcillu'dan uyuşturucu hap aldığını ve bu yüzden onunla telefonla görüşmesinin olduğunu öne sürdü.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Muhammed Fatih Y. ile Basil El D'nin mevcut halinin devamına, diğer tutuklu sanıkların tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi ve iddianame

Reyhanlı'da 5 Temmuz 2019'da Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde otomobilde patlama meydana gelmiş ve araçtaki 3 Suriyeli ölmüştü.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede 9 sanıktan biri hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" suçlarından 26 yıla kadar, 8'i için de "silahlı terör örgütüne silah sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede taşınan patlayıcının araç kasisten geçtiği sırada infilak ettiği belirtilerek, "Olay yerinden elde edilen patlayıcı atıkları üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde patlayıcı maddenin RDX ve TNT etkili olduğu belirlenmiştir. Söz konusu patlayıcı maddelerin terör örgütlerince sıklıkla kullanılan askeri amaçlı fabrikasyon patlayıcılardan olduğu, 2015-2019 yıllarında silahlı terör örgütü PKK tarafından 186 olayda kullanıldığı belirlenmiştir." ifadelerine yer verilmişti.