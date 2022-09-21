Son dakika haberi: HATAY'DA POS TEFECİLİĞİ OPERASYONU 5 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: HATAY'DA POS TEFECİLİĞİ OPERASYONU 5 GÖZALTI

21.09.2022 20:31

Son dakika haberleri: HATAY'da polis ekiplerince, tefecilik suçlarını önlemeye ve şüphelilerini tespit etmeye yönelik 5 ilçede operasyon yapıldı.

HATAY'da polis ekiplerince, tefecilik suçlarını önlemeye ve şüphelilerini tespit etmeye yönelik 5 ilçede operasyon yapıldı. Çok sayıda pos cihazı, kredi kartı, çek, senet ve paranın ele geçirildiği olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), raporlarına istinaden yaklaşık 3,2 milyar lira para hareketliliği tespit edilen ve pos tefeciliği suçu işlediği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, Antakya, Defne, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı önceden belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon yaptı. Vergi dairesi hesap uzmanları eşliğinde yapılan aramalarda sahte tabelalarla işyeri görünümünde açılmış mekanlarda özel olarak hazırlanmış mekanik düzeneklerle konsol altına gizlenmiş halde bin 300 adet farklı şahıslara ait kredi kartı, farklı işyeri ve şahıslara ait 24 adet pos cihazı ile 24 adet kaşe, 5 milyon 622 bin TL değerinde farklı şahıslar adına düzenlenmiş 482 adet senet, 144 bin 600 TL değerinde 16 adet çek, çok sayıda pos cihazı çıktısı, 35 adet hesapların tutulduğu değerlendirilen not defteri ve ajanda, 87 bin 645 TL, 3 bin 550 dolar ve 4 bin euro para, 1 ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi.

37 şüphelinin ifadesinin alındığı olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. (DHA)

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: HATAY'DA POS TEFECİLİĞİ OPERASYONU 5 GÖZALTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:12 Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar
12:08 EYT'lileri heyecanlandıran sözler Bakan Bilgin'den geldi
12:07 Ruslar Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik ilanın ardından Rusya'dan kaçıyor! Kazakistan yolundaki uzun kuyruklar görüntülendi
11:45 Enerji krizi İsveç'i vurdu! Kiliseler tek tek kapatılıyor
11:21 Kocası çocuklarının önünde katletmişti! Pakistan Öner'in vücudundaki 49 bıçak darbesi otopsi raporunda
11:23 İran'da gerçekleşen Mahsa Amini protestoları dünyaya yayılıyor! İslam Devrimi sonrası yaşanan en büyük olay oldu
11:18 Angelina Jolie, uluslararası topluma seslendi! Pakistan'daki sel mağdurları için daha fazla yardım istedi
12:00 İngiltere Dışişleri Bakanı Türk basınına konuştu! Montrö açıklaması ses getirecek
11:09 İran yangın yeri! Taksim'de toplanan kadınlar Masha Amini için saçlarını kesti
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 13:16:31. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: HATAY'DA POS TEFECİLİĞİ OPERASYONU 5 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement