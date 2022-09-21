Son dakika haberi: HATAY'DA POS TEFECİLİĞİ OPERASYONU 5 GÖZALTI

HATAY'da polis ekiplerince, tefecilik suçlarını önlemeye ve şüphelilerini tespit etmeye yönelik 5 ilçede operasyon yapıldı. Çok sayıda pos cihazı, kredi kartı, çek, senet ve paranın ele geçirildiği olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), raporlarına istinaden yaklaşık 3,2 milyar lira para hareketliliği tespit edilen ve pos tefeciliği suçu işlediği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, Antakya, Defne, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı önceden belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon yaptı. Vergi dairesi hesap uzmanları eşliğinde yapılan aramalarda sahte tabelalarla işyeri görünümünde açılmış mekanlarda özel olarak hazırlanmış mekanik düzeneklerle konsol altına gizlenmiş halde bin 300 adet farklı şahıslara ait kredi kartı, farklı işyeri ve şahıslara ait 24 adet pos cihazı ile 24 adet kaşe, 5 milyon 622 bin TL değerinde farklı şahıslar adına düzenlenmiş 482 adet senet, 144 bin 600 TL değerinde 16 adet çek, çok sayıda pos cihazı çıktısı, 35 adet hesapların tutulduğu değerlendirilen not defteri ve ajanda, 87 bin 645 TL, 3 bin 550 dolar ve 4 bin euro para, 1 ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi.

37 şüphelinin ifadesinin alındığı olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. (DHA)