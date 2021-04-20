Son dakika haberi: Hatay'da reçetesiz ilaç ve sahte içki operasyonunda baba oğul gözaltına alındı - Son Dakika

Hatay'da 2 bin 504 reçetesiz ilaç ve 95 litre sahte içki ele geçirildi, baba ve oğlu gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, reçetesiz ilaç ve sahte içki bulundurulduğu belirlenen E.Y. ve babası A.Y'nin 3 adresinde arama yaptı.

Adreslerde, 2 bin 504 reçetesiz ilaç, 95 litre sahte içki ve ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli baba ve oğlu gözaltına alındı.