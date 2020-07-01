Son dakika haberi! Hatay'da rip akıntısına kapılan anne-kız boğulma tehlikesi geçirdi
Son dakika gelişmesine göre HATAY'ın Samandağ ilçesinde, rip akıntısına kapılan Suriye uyruklu anne-kız boğulma tehlikesi geçirdi.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde, rip akıntısına kapılan Suriye uyruklu anne-kız boğulma tehlikesi geçirdi.
Olay, saat 16.00 sıralarında ilçedeki Çevlik Sahili'nde meydana geldi. Serinlemek için denize giren, ismi açıklanmayan Suriye uyruklu anne ve kızı rip akıntısına kapıldı. Çevredekiler, suda çırpınan anne-kızı denizden kurtararak sahile götürdü. İhbar üzerine sahile gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalelerinin ardından anne-kızı hastaneye kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:01 Kaynak: DHA
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