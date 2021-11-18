Son dakika haberi: HATAY'DA SAHTE ALKOL OPERASYONU - Son Dakika

Son dakika haberi: HATAY'DA SAHTE ALKOL OPERASYONU
18.11.2021 15:41
Son dakika haberi: HATAY'da jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 770 litre sahte şarap, 230 litre sahte rakı ve 11 adet bidon ele geçirildi.
HATAY'da jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 770 litre sahte şarap, 230 litre sahte rakı ve 11 adet bidon ele geçirildi.
Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlular ile mücadele çalışmaları kapsamında Serinyol Mahallesinde ikamet eden İ.Y.'nin satış yapmak üzere evinde sahte alkol üretimi yaptığı bilgisi aldı. Jandarma ekiplerinin baskın yaptığı evde yapılan aramada 770 litre sahte şarap ile 230 litre sahte rakı ve 11 bidon ile muhtelif büyüklüklerde plastik ve cam şişe ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlatıldı.
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