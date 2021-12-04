Hatay'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

Hatay'da sahte içki operasyonu

HATAY - Hatay'ın merkezi ilçesi Antakya'da bir evde sahte içki ele geçirildi.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı, Serinyol Mahallesi'nde bir evde sahte alkol üretimi yaparak satışa sunduğu bilgisi aldı.

Antakya İlçe Jandarma ekipleri şüpheliye ait evde yaptığı arama sonucunda 9 adet varil içerisinde bin 830 litre sahte rakı, 5 damacana içerisinde damıtılmış ve kullanıma hazır hale getirilmiş 85 litre sahte şarap olmak üzere toplam bin 915 litre sahte alkol ile alkol üretiminde kullanılan malzeme ele geçirdi.

Şüpheli M.A. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.