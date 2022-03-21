Son dakika haberi | Hatay'da şehit Ferhat Gedik Hatıra Ormanı'na fidan dikildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Hatay'da şehit Ferhat Gedik Hatıra Ormanı'na fidan dikildi

21.03.2022 16:19
Son dakika haberi | Hatay'da şehit Ferhat Gedik Hatıra Ormanı'na fidan dikildi

Son dakika habere göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Hatıra Ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Hatıra Ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Akarca Mahallesi'ndeki fidan dikim etkinliğinde, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve sıhhat dileğinde bulundu.

Hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini belirten Doğan, geçen yıllarda çıkan orman yangınlarına değindi.

Yangının ardından çeşitli spekülasyonların öne sürüldüğünü anlatan Doğan, "Geldiğimiz noktada görünen şu ki, yanan bütün alanlar orman teşkilatımız tarafından bakıldı ve yanan ormanın 3 katı kadar fidanla buluşturuldu." dedi.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğünün kurulduğunu anımsatan Doğan, kentteki ormanların bu sayede daha iyi bakılıp korunacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından Vali Doğan, şehit Ferhat Gedik'in ailesine "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filminin afişini hediye etti.

Daha sonra Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Hatıra Ormanı'na fidan dikimi yapıldı.

Programa şehit Ferhat Gedik'in annesi ve kardeşlerinin yanı sıra İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve davetliler katıldı.

Son dakika haberi | Hatay'da şehit Ferhat Gedik Hatıra Ormanı'na fidan dikildi
Son dakika haberi | Hatay'da şehit Ferhat Gedik Hatıra Ormanı'na fidan dikildi
Son dakika haberi | Hatay'da şehit Ferhat Gedik Hatıra Ormanı'na fidan dikildi
Son dakika haberi | Hatay'da şehit Ferhat Gedik Hatıra Ormanı'na fidan dikildi

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İskenderun, Hatay, Şehit, Gedik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Hatay'da şehit Ferhat Gedik Hatıra Ormanı'na fidan dikildi - Son Dakika


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