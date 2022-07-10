Son dakika haberi! Hatay'da takla atan otomobil, hurdaya döndü: 4 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Hatay'da takla atan otomobil, hurdaya döndü: 4 ölü, 2 yaralı (2)

10.07.2022 17:55
Son dakika haberi! Hatay'da takla atan otomobil, hurdaya döndü: 4 ölü, 2 yaralı (2)

Gelen son dakika haberine göre KİMLİKLERİ BELLİ OLDUHatay'da, Hassa-Kırıkhan yolunda kontrolden çıkıp, takla atarak hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybeden ve yaralanan aile fertlerinin kimlikleri belirlendi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hatay'da, Hassa- Kırıkhan yolunda kontrolden çıkıp, takla atarak hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybeden ve yaralanan aile fertlerinin kimlikleri belirlendi. Otomobil sürücüsü Ahmet Yılmaz ve kızı Dilek Sabahyıldızı ile torunları Azra Yılmaz (7) ve 9 aylık Muhammet Bekir Sabahyıldızı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan diğer torunların ise Talha (12) ve Nisa (6) Sabahyıldızı olduğu öğrenildi. Ahmet Yılmaz'ın, torunlarını bayram gezmesine götürmek üzere yolda olduğu belirtildi.


YORUMLAR
500
Devrildikten sonra alev alan otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Devrildikten sonra alev alan otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Kırıkhan, Hatay, Hassa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Hatay'da takla atan otomobil, hurdaya döndü: 4 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:46 Mezarlıktan kötü kokular gelince her şey ortaya çıktı! Ölümünden 4 gün sonra ağaca asılı halde cesedini buldular
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
17:19 Sevgilisiyle tatile çıkan Serenay Sarıkaya'nın tarzı sosyal medyayı salladı! İlginç aksesuarlarına beğeni yağdı
17:15 İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı sırada tatilde olduğu iddia edilen İmamoğlu konuştu: Ailemle il dışındaydım
16:27 Onyekuru yeniden Süper Lig'de! Balotelli ile takım arkadaşı olacak...
16:25 Öğrencilerin KYK tepkisine Kılıçdaroğlu da katıldı: Faizli borçları ödemeyin, bir sene içinde iktidara geldiğimizde sizden ana para talep edilecek
15:57 "Yerli Adriana Lima" olarak bilinen Fatmagül Fakı hamile olduğunu açıkladı
15:56 82 yaşındaki spor yorumcusu Hıncal Uluç yoğun bakımda! Entübe edildiği ortaya çıktı
15:53 İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı! Twitter'ın gündemi: "Ekrem İmamoğlu nerede?"
15:44 İYİ Parti, MHP''nin "Akşener 6'lı masadan ayrılacak" iddiasını yalanladı! HDP rahatsızlığı yok mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 18:12:55. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Hatay'da takla atan otomobil, hurdaya döndü: 4 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement