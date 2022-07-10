Son dakika haberi! Hatay'da takla atan otomobil, hurdaya döndü: 4 ölü, 2 yaralı (2)

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hatay'da, Hassa- Kırıkhan yolunda kontrolden çıkıp, takla atarak hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybeden ve yaralanan aile fertlerinin kimlikleri belirlendi. Otomobil sürücüsü Ahmet Yılmaz ve kızı Dilek Sabahyıldızı ile torunları Azra Yılmaz (7) ve 9 aylık Muhammet Bekir Sabahyıldızı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan diğer torunların ise Talha (12) ve Nisa (6) Sabahyıldızı olduğu öğrenildi. Ahmet Yılmaz'ın, torunlarını bayram gezmesine götürmek üzere yolda olduğu belirtildi.