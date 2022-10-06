Son dakika haberi: HATAY'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI 1 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haberi: HATAY'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI 1 GÖZALTI

06.10.2022 17:33

Son dakika haberler: HATAY'da polis ekiplerince, İskenderun ilçesinde bir eve yapılan operasyonda, Roma ve Osmanlı dönemine ait tarihi eser ele geçirildi.

HATAY'da polis ekiplerince, İskenderun ilçesinde bir eve yapılan operasyonda, Roma ve Osmanlı dönemine ait tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili M.R., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Ekipler, evde yaptığı aramada Roma dönemine ait 1 adet sütun ve 2 adet sikke, Osmanlı dönemine ait 1 adet sikke ve 1 adet heykel kafası ele geçirdi. Olayla ilgili M.R. gözaltına alındı. (DHA)

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Kaynak: DHA

İskenderun, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: HATAY'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI 1 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: HATAY'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI 1 GÖZALTI - Son Dakika
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