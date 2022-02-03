Hatay'da Terör operasyonu: 4 gözaltı

HATAY - Hatay İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre,Hatay İl Jandarma Komutanlığı TEM şube müdürlüğü tarafından terör örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik il genelinde icra edilen planlı istihbarat faaliyeti sonucunda silahlı terör örgütüne üye olduğu ve Kırıkhan ilçesinde ikamet ettiği tespit edilen Suriye uyruklu Z.M., A.N. ve U.S. ile Reyhanlı ilçesinde ikamet ettiği tespit edilen Suriye uyruklu K.M.isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden K.M. sevk edildiği adli makamca ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Z.M., A.N. ve U.S. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.