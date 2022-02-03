Üye Girişi
Son dakika haber | Hatay'da Terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber | Hatay'da Terör operasyonu: 4 gözaltı

03.02.2022 21:39

Son dakika haber: Hatay'da Terör operasyonu: 4 gözaltı Hatay İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay'da Terör operasyonu: 4 gözaltı

HATAY - Hatay İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre,Hatay İl Jandarma Komutanlığı TEM şube müdürlüğü tarafından terör örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik il genelinde icra edilen planlı istihbarat faaliyeti sonucunda silahlı terör örgütüne üye olduğu ve Kırıkhan ilçesinde ikamet ettiği tespit edilen Suriye uyruklu Z.M., A.N. ve U.S. ile Reyhanlı ilçesinde ikamet ettiği tespit edilen Suriye uyruklu K.M.isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden K.M. sevk edildiği adli makamca ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Z.M., A.N. ve U.S. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Son dakika haber | Hatay'da Terör operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber | Hatay'da Terör operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber | Hatay'da Terör operasyonu: 4 gözaltı

YORUMLAR
500

Jandarma, Terör, Hatay, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Hatay'da Terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:09 Palandöken'de trafik kazası! Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı
22:04 Ünlü ayakkabı mağazasında iğrenç olay! Müdür, içerisine spermlerini bıraktığı ayakkabıyı kadın müşterisine giydirdi
21:47 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na sürpriz ziyaret! Görüşmede masaya yatırılan konu ittifak oldu
21:42 Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna yıldız futbolcular dahil olmadı! Taraftar sinirden deliye döndü
21:33 Hamile genç kız, iş görüşmesi için gittiği fabrikada feci şekilde hayatını kaybetti
21:12 Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü çok konuşulmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği öğrenildi
20:56 Fenerbahçe, ünlü golcünün tüm şartlarını kabul etti! Resmi imzanın atılması an meselesi
20:47 Sokaktaki bankta güpegündüz kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
20:46 Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! LPG oto gaza zam geldi
20:45 Seçim anketine Kılıçdaroğlu damga vurdu! İkinci turda aldığı yüzde 51.5'lik oy çok konuşulacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 22:37:01. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Hatay'da Terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement