Son dakika haberi: Hatay'da terör örgütüne silah yardımı yapan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Hatay'da terör örgütüne silah yardımı yapan hükümlü yakalandı

08.03.2022 10:48
Son dakika haberi: Hatay'da terör örgütüne silah yardımı yapan hükümlü yakalandı

Son dakika haberi: Hatay'da terör örgütlerine silah sağlama suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı.

Hatay'da terör örgütlerine silah sağlama suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı PKK-KCK/PYD- YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Altınözü İlçesi Hacıpaşa Mahallesinde ikamet eden ve hakkında PKK-KCK/PYD-YPG silahlı terör örgütlerine silah sağlama suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E. isimli şahsın Antakya İlçesi Cebrail mahallesindeki günübirlik olarak kiraladığı bir evde saklandığı bilgisini aldı.

Şüphelinin yakalanması amacıyla KOM Şube Müdürlüğü, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli R.E.'nin saklandığı eve operasyon düzenleyerek yakaladı.

Gözaltına alınan R.E. jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - HATAY

Son dakika haberi: Hatay'da terör örgütüne silah yardımı yapan hükümlü yakalandı

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Jandarma, Hatay, Silah, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Hatay'da terör örgütüne silah yardımı yapan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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