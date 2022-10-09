Son dakika haberi: HATAY'DA TERÖRİSTLERİN DEPOLARINA OPERASYON, ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haberi: HATAY'DA TERÖRİSTLERİN DEPOLARINA OPERASYON, ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

09.10.2022 21:07

Son dakika haberleri: Hatay İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı gerçekleştirilen, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan ÇÖRTÜK operasyonu kapsamında, Payas ilçesi Amanoslar bölgesi kırsalında arazi araması...

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı gerçekleştirilen, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan ÇÖRTÜK operasyonu kapsamında, Payas ilçesi Amanoslar bölgesi kırsalında arazi araması neticesinde tespit edilen 2 adet depo içerisinde;

(1) adet PKM makinalı tüfek,

(10) adet el bombası,

(12) adet roket mühimmatı,

(3920) adet çeşitli çaplarda fişek,

(28) adet piyade tüfeği şarjörü,

(7) adet EYP düzeneği,

(129) adet fünye,

(8) adet el telsizi,

(4) adet el telsizi anteni,

(100) metre saniyeli fitil ele geçirilerek imha edildi.

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HATAY (DHA)

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Kaynak: DHA

Jandarma, Komando, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: HATAY'DA TERÖRİSTLERİN DEPOLARINA OPERASYON, ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: HATAY'DA TERÖRİSTLERİN DEPOLARINA OPERASYON, ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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