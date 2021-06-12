Diğer 4 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Yaralılardan Hakan Arslan (21) da kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Murat Özkan (19) ve Abdülkerim Tandoğan (20) kaza yerinde yaşamını yitirdi, 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hatay 'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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