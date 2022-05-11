Son dakika haberi... Hatay'da Türk Kızılay görevlisine yumruklu saldırı anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haberi... Hatay'da Türk Kızılay görevlisine yumruklu saldırı anı güvenlik kamerasında

11.05.2022 18:31
Son dakika haberi... Hatay'da Türk Kızılay görevlisine yumruklu saldırı anı güvenlik kamerasında

Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türk Kızılay Şube binasında görevliye yumruklu saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türk Kızılay Şube binasında görevliye yumruklu saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Pınarbaşı Caddesi'nde Türk Kızılay İskenderun Şubesine gelen M.Ö. (38), kapıda duran görevliye henüz belirlenemeyen nedenle tekme ve yumrukla saldırdı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, M.Ö'yü gözaltına aldı.

Şizofreni hastası olduğu belirtilen M.Ö'nün daha önce de iki defa personellere yumrukla saldırıda bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, saldırı anı şubenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kızılay, Saldırı, Hatay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Hatay'da Türk Kızılay görevlisine yumruklu saldırı anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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