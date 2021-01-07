Son dakika haberi... Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

"Cesur" isimli narkotik köpeğinin de katılımıyla eve operasyon yapan ekipler, 20 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ve 4 uyuşturucu aparatı ele geçirdi.

Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı, Boynuyoğun Mahallesi'nde ikamet eden M.K'nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi aldı.

Hatay 'ın Altınözü ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

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