Son dakika haberi: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

12.05.2022 10:42
Son dakika haberi: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberi... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada Dörtyol Konfort kavşağında durdurulan ve içerisinde 4 kişi bulunan bir otomobilde yapılan aramada, 57.1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan H.K., H.S., M.M.G. ile H.Ö. adlı gözaltına alındı. - HATAY

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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