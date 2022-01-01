HATAY'ın Samandağ ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 kilo kubar esrar, 7 kök kenevir bitkisi, 5 av tüfeği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yeşilyazı Mahallesi'ndeki 2 eve operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği 'Öğle' ile evlerde yapılan aramada, 1 kilo kubar esrar, 7 kök kenevir bitkisi, 5 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile 1 muşta ele geçirdi. Olayla ilgili H.D. ve T.K. gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı - Son Dakika