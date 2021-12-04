Son dakika haberi... Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

Aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu K.Y, K.K, T.Ğ, G.Ş. ve B.K. gözaltına alındı.

Operasyonda 881 uyuşturucu hap, 533 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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