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Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

11.06.2021 11:05
Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde 9 adrese operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerde, 1,53 gram eroin, 13,56 gram esrar, 4 kök Hint keneviri, 47,82 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 4 av tüfeği ve bunlara ait 106 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 lira ele geçirildi.

Şüpheliler, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu, Hisarcık, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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