Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde 9 adrese operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Adreslerde, 1,53 gram eroin, 13,56 gram esrar, 4 kök Hint keneviri, 47,82 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 4 av tüfeği ve bunlara ait 106 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 lira ele geçirildi.
Şüpheliler, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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