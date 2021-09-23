Hatay'ın Samandağ ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışını önlemeye yönelik çalışma kapsamında Deniz Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste av tüfeği ile silaha ait 5 kartuş ve 11,30 gram kurutulmuş Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonda ev sahibi M.H. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Hatay'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika