Son dakika haberi! Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğunu belirlediği Mağaracık Mahallesi'nde Y.H'ye ait evde arama yaptı.

Narkotik arama köpeği "Öğle" ile yapılan aramada satışa hazır 12'si paket halinde ve 3 cam kavanoz içerisinde olmak üzere toplam 4 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.H, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.