Son dakika haberi! Hatay'da vatandaşlara Çanakkale şehitlerinin bir öğünlük menüsü ikram edildi - Son Dakika

HATAY'da Antakya Öğretmenevi Müdürlüğü tarafından Çanakkale şehitlerinin bir öğünlük yemek menüsü ikram edildi. Çeyrek ekmek ve çorba ikramının yapıldığı etkinlikte, Çanakkale şehitlerinin hangi zorluklarla vatan mücadelesi verdiğine dikkat çekildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Antakya Öğretmenevi Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Çanakkale'de savaşan askerlerin temsili kıyafetini giyen, personel vatandaşlara çeyrek ekmek ve yağlı buğday çorbası ikramı yapıldı. Etkinliğe katılım gösteren AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Çanakkale Zaferi'nin anlamlı bir zafer olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"O gün, o dönemdeki askerlerimizin iman dolu göğüsleri ve yürekleri dışında çok da bir teçhizatları olmadan neleri feda edebileceklerini bizlere gösterdiler. Ecdadımızdan almış olduğumu bu mirası inşallah, bizde sadakatle yarınlara teslim edeceğiz. 18 Mart Çanakkale Zaferi, İstiklal Harbi'nin mücadelesinde de bir ateş olmuştur, önemli bir güç olmuştur. Bizlere, Türk insanına, isteyince neleri başarabileceğini gösteren çok anlamlı bir zaferdir. O yüzden, bugün burada olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.YOĞUN İLGİ

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ve vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyleyen Antakya Öğretmenevi Ömer Bilgin, "Amacımız, özellikle gençlere bir yön çizmek, gençlerin kafasında bir soru işareti oluşturmak. Neden yağlı buğday çorbası, neden şekersiz üzüm hoşafı dağıtılmış? O dönemde, askerlerimiz ne şartlarda savaşmış? Onu gençlere hatırlatmak istedik" diye konuştu.