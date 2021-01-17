Son dakika haber! Yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Hatay'ın Erzin ilçesinde, yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İsalı Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusunu çıkaramayan vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı.
Ekipler tarafından yiyecek verilen köpekler, koruma altına alındı.
Kaynak: AA
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