Son dakika haber! Yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haber! Yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı

17.01.2021 16:21

Son dakika haberi... Hatay'ın Erzin ilçesinde, yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İsalı Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusunu çıkaramayan vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı.

Ekipler tarafından yiyecek verilen köpekler, koruma altına alındı.

Son dakika haber! Yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı
Son dakika haber! Yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı
Son dakika haber! Yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı
Son dakika haber! Yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı

İtfaiye, Erzin, Hatay, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı - Son Dakika


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