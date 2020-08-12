Son dakika haberi! Hatay'da 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı

Son dakika güncel haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hatay'da, 1448 personel ile 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hatay'da, 1448 personel ile 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek' amacıyla Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'nca 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu' başlatıldığı bildirildi. Operasyonda, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hatay- Operasyonda, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hatay- Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıkları'nda görevli, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1448 personel (97 operasyonel tim) görev alıyor.Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4 Operasyonları kapsamında, bugüne kadar 15 terörist etkisiz hale getirildi, 30 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Açıklamada, Yıldırım Operasyonları'nın, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.



Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 11:19

Kaynak: DHA

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