Hatay'da terör örgütü YPG/ PKK'ya silah temini suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, YPG/PKK'ya silah temin ettiği gerekçesiyle hüküm giyen R.E'nin Antakya ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, adresini belirlediği R.E'yi Cebrail Mahallesi'ndeki günlük kiralık dairede yakaladı.
R.E. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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