Son dakika haberi! Hatay'da YPG/PKK'ya "silah temini" hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Hatay'da YPG/PKK'ya "silah temini" hükümlüsü yakalandı

08.03.2022 10:41
Son dakika haberi! Hatay'da YPG/PKK'ya "silah temini" hükümlüsü yakalandı

Son dakika gündem haberi: Hatay'da terör örgütü YPG/PKK'ya silah temini suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hatay'da terör örgütü YPG/ PKK'ya silah temini suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, YPG/PKK'ya silah temin ettiği gerekçesiyle hüküm giyen R.E'nin Antakya ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, adresini belirlediği R.E'yi Cebrail Mahallesi'ndeki günlük kiralık dairede yakaladı.

R.E. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi! Hatay'da YPG/PKK'ya silah temini hükümlüsü yakalandı
Son dakika haberi! Hatay'da YPG/PKK'ya silah temini hükümlüsü yakalandı
Son dakika haberi! Hatay'da YPG/PKK'ya silah temini hükümlüsü yakalandı

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Hatay, Silah, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Hatay'da YPG/PKK'ya 'silah temini' hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Hatay'da YPG/PKK'ya "silah temini" hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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