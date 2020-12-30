Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın 5 saate kontrol altına alındı - Son Dakika

Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın 5 saate kontrol altına alındı
30.12.2020 23:31
Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın 5 saate kontrol altına alındı Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın 5 saate kontrol altına alındı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Vakıflı Mahallesi bulunan zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Zeytinlik alandaki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu 5 saat sonra kontrol altına alındı.
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