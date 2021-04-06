Hatay'da zincirleme kaza: 7 yaralı - Son Dakika

Hatay'da zincirleme kaza: 7 yaralı

06.04.2021 18:20

Hatay'da zincirleme kaza: 7 yaralı İşçi servisi ile 2 tırın karıştığı kazada 7 işçi yaralandı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işçi servisi ile 2 tırın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Hatay'da zincirleme kaza: 7 yaralı

İşçi servisi ile 2 tırın karıştığı kazada 7 işçi yaralandı

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işçi servisi ile 2 tırın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, D-817 Karayolu Yeniyurt mahallesi Say mevkiinde meydana geldi. Dörtyol istikametinden Erzin yönüne giden plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen işçi servisi minibüs aynı istikamette gitmekte olan tıra arkadan çarparken, arkadan gelmekte olan bir başka tır da duramayarak kazaya karışan minibüse çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine çok sayıda 112, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Minibüste yolcu olarak bulunan yaralılar sağlık ekipleri müdahale ederken, araçta sıkışan 3 yaralı itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Hatay'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Hatay'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Hatay'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Hatay'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Hatay'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Hatay'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Dörtyol, Hatay, işçi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da zincirleme kaza: 7 yaralı - Son Dakika


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