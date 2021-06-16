Son dakika... OSMANİYE KAZADA HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde dün trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Suat Tohumoğlu'nun (51) cenazesi, memleketi Osmaniye'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kaza, dün Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınlarındaki D-817 kara yolunda meydana geldi. Osmaniye'deki bir yakınının düğününe katılmak için yola çıkan Suat Tohumoğlu'nun kullandığı 33 KET 33 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje, ardından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Suat Tohumoğlu'nun öldüğünü belirlerken yaralanan eşi Arife Tohumoğlu ise ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

BABASININ TABUTUNA SARILIP AĞLADI

Mesleğe 1994 yılında İstanbul'da başlayan ve 2010 yılından itibaren İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nde görev yapan Polis Memuru Suat Tohumoğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Osmaniye Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'ne getirildi. Öğle namazının ardından Cevdetiye Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Suat Tohumoğlu'nın kızı Naz Tohumoğlu, babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Tohumoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.