Son dakika haberi | Hatay'daki orman yangını, 93 saat sonra kontrol altına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi | Hatay'daki orman yangını, 93 saat sonra kontrol altına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre HATAY'ın Samandağı ilçesinde başlayan, rüzgarın da etkisiyle Antakya ilçesine sıçrayan yangın, 5'inci günde kontrol altına alındı.

Son dakika haberi | Hatay'daki orman yangını, 93 saat sonra kontrol altına alındı, System.String[]

HATAY'ın Samandağı ilçesinde başlayan, rüzgarın da etkisiyle Antakya ilçesine sıçrayan yangın, 5'inci günde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının 93 saatlik mücadeleyle kontrol altına alındığını, ekiplerin 3- 4 gün daha kalarak bölgede izleme yapacağını söyledi.

Samandağ ilçesinde Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 5 Eylül Cumartesi günü saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan, ardından da Antakya ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'ne sıçrayan yangına 2 uçak, 16 helikopter, 162 arazöz, 30 ilk müdahale aracı, 51 su tankeri, 12 dozer, 8 greyder, 8 ekskavatör, 900 işçi, 50 teknik personel, belediyeler ve çeşitli kurumlardan 50 itfaiye aracı ve 20 iş makinesi ile müdahale edildi. Sarp arazi ve rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınamayan yangında iki samanlık zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangını ilk gününden itibaren gece gündüz takip etti. Yoğun duman, günlerce kentin dört bir yanından görüldü. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, bugün kontrol altına alındı.

150 KİLOMETRE YENİ YOL YAPILDIBakan Pakdemirli, 93 saatlik mücadelenin ardından tam anlamıyla yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Yer yer değişen ve kuvvetli esen rüzgarda ilk iki gün öncelikli olarak yerleşim yerlerinin tehdidini ortadan kaldırmak için mücadele ettiklerini aktaran Bakan Pakdemirli, yangının Belen ve Arsuz ilçelerine sıçramasını engellediklerini söyledi. Yangınlarda bu yıl ilk kez İnsansız Hava Aracı (İHA) teknolojilerinin kullanıldığını ve vazgeçilmez hale geldiğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, "İlk kez Meteoroloji kurumumuzun bize sağladığı 3 boyutlu rüzgar simülasyonunu da kullandık. Coğrafi bilgi sistemlerine dayalı tek bir ekranda, yangının tamamını göreceğiniz, araçlarınızı, yangının odak noktalarını, rüzgarın nereye gideceğini, yanan yerleri ve birkaç saat sonrasını görebileceğiniz tam anlamıyla bir sisteme kavuşmuş olduk. Tabii bu deneme aşamasında ama bu yangının kontrol edilmesinde bize çok faydaları oldu. Yönetim helikopterlerinin geceleri uçamaması nedeniyle tam resmin görünmesinde bazı eksiklikler oluyordu ama ilk kez kullandığımız bu teknolojiler sayesinde geceleri de tam resme hakim oluyoruz. Termal kameralar sayesinde sevk ve idare, geceleri akamete uğramıyor" diye konuştu.EN KISA ZAMANDA AĞAÇLANDIRILACAKYangın alanının etrafını tam anlamıyla çembere aldıklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızı bir kez daha özellikle ormanlık alanlarla ilgili uyarıyoruz. Elbette ki burayı en kısa zamanda ağaçlandıracağız ama yetişmeleri yıllar alıyor. İster istemez yaban hayatı da etkileniyor. Alo 177 Hattı'nı hatırlatalım. Özellikle kurak havanın devam ettiği bu son günlerde ormanlara girmeyin. Şu saatler itibarıyla yangını tam anlamıyla kontrol ettik. Kontrol altında dememiz ufak tefek yerlerde devam ediyor olmasıdır. Ufak tefek tüterler dışında önemli ve devam eden bir yer yok. Bu saha ciddi bir şekilde 3-4 gün daha terk edilmeyecek ve izlenmeye devam edilecek. Yer yer parlamaya neden olabilir ama şu andan itibaren yangın tam bir daire altına alınmış durumda. Belli yerlerin parlaması halinde araçlarımız mevcut. Hatta güney kısımda ikinci bir çember var diyebiliriz. Yangının etrafını çevirmeden 'kontrol altında' demek istemedik. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilk günden beri yangın hakkında bilgiler aldığını ve talimatlar verdiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, yangın çalışmalarında emeği geçenlere de teşekkür etti.VATANDAŞ YANINDA YÖNETİCİLERİNİ ARIYORGazetecilerin "Haftalardır afet alanlarındasınız, yangın alanlarındasınız. En son ne zaman ailenizle bir araya gelebildiniz? Hep sahalardasınız" sorusunu da yanıtlayan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi: "Ailemle uzun bir süre geçirme imkanım olmadı son zamanlarda ama bulunduğumuz makam, mevkiler, hizmet yerleri. Bu anlamda biz bu zamanı bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Burada da son 3 günümüzü bire bir burada teşkilatımızla geçirdik. Bu anlamda Giresun'da 10-12 gün kadar geçirdik. Rabbim başta ülkemizi musibetlerle belalarla sınamasın ama tabii ki bir dert bir sıkıntı olduğu zaman vatandaş da yanında yöneticilerini arıyor. Özellikle Cumhurbaşkanımız döneminde hizmetin şekli ve çıtası değişti. Bu anlamda biz de bakanlar olarak herhangi bir sel, afet, yangın olduğu zaman ilgili bakanların hepsinin sahada olduğunu görüyoruz. Bu sizler için sürpriz olmasın bundan sonra da böyle devam edecek."

İstatistiklere göre 2020 yılında yangın sayılarının Türkiye genelinde yüzde 30 arttığını da belirten Pakdemirli, yanan alanların ise yüzde 15 gerilediğini anlattı. Kontrol altına alınan yangın hakkında bilgi veren Pakdemirli, "Her makine 80 saat çalıştı. Helikopterler 450 saatin üzerinde uçtu ve 10 bin tonun üzerinde su bıraktı. Uçaklar 70 saat uçtu ve bin ton su atmış oldu. Ayrıca, sarp coğrafyada 150 kilometre yeni yol açmak zorunda kaldık. 5 aracımız kaza yaptı. 15 işçimiz hafif yaralı" dedi.


Samandağı, Antakya, Yangın, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 12:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Hatay'daki orman yangını, 93 saat sonra kontrol altına alındı - Son Dakika


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