Hatay'da dün başlayan orman yangını sürüyor - Son Dakika

Hatay'da 26 Ekim yaşanan terör saldırısının ardından dün de orman yangını meydana geldi. İskenderun ilçesinin Sarıseki Mahallesi'nde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLAR EVLERİNE DÖNDÜ

Bölgeye 139 arazöz, 15 dozer, 650 personel sevk edildi. Söndürme çalışması başlatıldı. Ekipler çalışmalar sürerken güvenlik önlemlerini de artırdı. Sarıseki mahallesinde bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edildi. İlerleyen saatlerde güvenlik sağlanınca vatandaşlar evlerine geri döndü.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Çalışmaya helikopterlerle havadan verilen destek, hava kararınca sona erdi. İlçeler arası yüksek gelirim bağlantı hatlarının da zarar gördüğü yangında nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşandı.

SABOTAJ BULGUSUNA RASTLANMADI

Bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çalışmaları koordine ediyor. Tarım ve Orman Bakanı, yangının otoban kenarındaki bir alanda başladığının değerlendirildiğini söyledi. Sabotaj ihtimalinin değerlendirildiğini ancak şimdiye kadar bir bulgu elde edilemediğini açıkladı.

"YANGININ NORMAL OLMADIĞINI GÖSTERİYOR"

Öte yandan Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mahir Çiçek, son durumla ilgili yaptığı açıklamada yerleşim yerlerinde herhangi bir tehlike olmadığını, yangının ormanlık alanlarda devam ettiğini söyledi. Çiçek, "Yangının birçok farklı noktada çıktığını biliyoruz. Bu bize yangının normal olmadığını gösteriyor. Rüzgarın şiddeti, hava şartlarının olumsuz oluşu müdahaleyi güç hale getirdi. Azgınlık Mahallesi büyük tehlike atlattı" ifadelerini kullandı.