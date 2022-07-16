Kırıkhan ilçesi Alabeyli mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın orman bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. 2 hektarlık alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları devam ederken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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