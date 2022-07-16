Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

16.07.2022 14:41

Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı Şüpheli şahısın yangını kazayla çıkardığı öne sürüldü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

Şüpheli şahısın yangını kazayla çıkardığı öne sürüldü

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi ormanlık alanda naylon yakarken yangını kazayla çıkardığı öne sürdü.

Kırıkhan ilçesi Alabeyli mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın orman bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. 2 hektarlık alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları devam ederken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahısın ormanlık alanda naylon yakarken yangını kazayla çıkardığı öne sürüldü. Jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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