HATAY'DAKİ ÖRTÜ YANGININDA 3 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

HATAY'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve bir saatlik çalışma sonucu söndürülen örtü yangını, 3 hektarlık alana zarar verdi. Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi. Yangın yerine sevk edelin Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormandaki örtü yangınına 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz ve 70 personelle müdahale etti. Yangın, havadan ve karadan gerçekleşen bir saatlik müdahale sonucu söndürülürken, 3 hektarlık alana zarar verdiği tespit edildi.