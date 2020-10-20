Hatay'daki yangın bölgesinde altyapı çalışmaları - Son Dakika

- Hatay'daki yangın bölgesinde altyapı çalışmaları

Yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangını sonrası Belen'de altyapı çalışmaları başlatıldı

HATAY - Hatay'da çıkan ve yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangını sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler son olarak alanda altyapı çalışmaları gerçekleştirdi.

Hatay'ın Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çıkan orman yangınlarının izleri silinmeye çalışılıyor. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangının ardından yaralarına sarmaya çalışan vatandaşa yardımlar sürerken, toprağın yeniden hayat bulması için çalışmalarda sürüyor. Diğer yandan Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri ise yangın noktasında altyapı çalışmaları başlattı. Belen ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde bulunan Petek Sitesi civarında oluşan yangın sonrasında altyapıda büyük çapta hasar oluştuğunun bilgisini veren HATSU, zarar gören altyapıyı yenilemek adına çalışmalarına başladı.

Belen ilçesinde yapılan çalışma hakkında detaylar aktaran HATSU Genel Müdürlüğü, Petek Sitesi sakinlerinin altyapı ihtiyacını karşılamak adına yanan kanalizasyon boruları yerine 200'lük koruge borular ile toplamda 300 metrelik yeni hat döşenerek bölgedeki altyapı sorunun giderileceğini aktardı.